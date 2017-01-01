В Полтаве горит отделение Новой почты
К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.
В Полтаве загорелось одноэтажное складское здание Новой почты, предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"21 августа в 19:50 в Полтаве по ул. Ветеринарная в одноэтажном складском здании "Новая Почта" возник пожар… По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.
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