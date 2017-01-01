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Совет по финстабильности назвал ключевой риск для Украины

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Украине нельзя делать паузу в сотрудничестве с МВФ, считают в совете по финансовой стабильности.
Совет по финстабильности назвал ключевой риск для Украины
Совет по финстабильности назвал ключевой риск для Украины
thebubble.com

Совет по финансовой стабильности при участии руководства регуляторов финансового рынка считает ключевым риском для Украины паузу в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом со ссылкой на годовой отчет совета о деятельности за период с августа 2018 по июль 2019 года сообщает УНИАН в четверг, 22 августа.

Члены совета неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с МВФ, которое является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам.

В фокусе внимания совета были и другие проблемные вопросы, включая урегулирование проблемной задолженности государственных банков, предупреждение потенциальных негативных последствий неблагоприятного развития событий вокруг ПриватБанка, улучшение финсостояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Для решения этих проблем в отчетном году совет утвердил рекомендации о работе банков госсектора с неработающими кредитами, обсудил возможные пути урегулирования задолженности госмонополий перед госбанками и признал необходимость формирования среднесрочной стратегии для госмонополий.

Также совет поддержал необходимость дальнейших изменений в системе гарантирования вкладов. Кроме того, в апреле состоялось внеочередное заседание совета, посвященное последствиям судебных процессов вокруг ПриватБанка.

Напомним, что ранее в НБУ анонсировали программу с МВФ на $10 млрд.

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Теги: МВФ, финансы, стабильность
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Источник: korrespondent.net

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