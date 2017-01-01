Совет по финстабильности назвал ключевой риск для Украины

Украине нельзя делать паузу в сотрудничестве с МВФ, считают в совете по финансовой стабильности.

Совет по финансовой стабильности при участии руководства регуляторов финансового рынка считает ключевым риском для Украины паузу в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом со ссылкой на годовой отчет совета о деятельности за период с августа 2018 по июль 2019 года сообщает УНИАН в четверг, 22 августа.

Члены совета неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с МВФ, которое является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам.

В фокусе внимания совета были и другие проблемные вопросы, включая урегулирование проблемной задолженности государственных банков, предупреждение потенциальных негативных последствий неблагоприятного развития событий вокруг ПриватБанка, улучшение финсостояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Для решения этих проблем в отчетном году совет утвердил рекомендации о работе банков госсектора с неработающими кредитами, обсудил возможные пути урегулирования задолженности госмонополий перед госбанками и признал необходимость формирования среднесрочной стратегии для госмонополий.

Также совет поддержал необходимость дальнейших изменений в системе гарантирования вкладов. Кроме того, в апреле состоялось внеочередное заседание совета, посвященное последствиям судебных процессов вокруг ПриватБанка.

Напомним, что ранее в НБУ анонсировали программу с МВФ на $10 млрд.

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