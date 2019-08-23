В больнице Бердянска пациент выбросился с 6 этажа

Пациент шел на поправку и его должны были скоро выписать из больницы.

В одной из больниц Бердянска произошла трагедия. Отмечается, что из окна шестого этажа хирургического корпуса выпал пациент.

Об этом сообщает Pro.berdyansk.

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По предварительной информации, мужчине было 62 года и он находился на лечении в бердянской городской больницы с 16 августа. После падения мужчина не выжил, так как получил травмы, несовместимые с жизнью.

В полиции ведется расследование по данному делу, но правоохранителям удалось установить, что накануне погибший чувствовал себя хорошо и не собирался покончить жизнь самоубийством. Кроме того, пациент шел на поправку и его должны были скоро выписать из больницы.

Что стало причиной смерти мужчины пока неизвестно, полиция проводит расследование.

Как сообщалось 14 июня, в Днепре больного с гангреной бросили в коридоре больницы.

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