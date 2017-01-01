СБУ анонсировала антитеррористические учения под Херсоном

На период проведения учений на отдельных территориях региона возможно временное введение особого режима.

В Голопристанском районе будет изменен уровень террористической угрозы с “желтого“ на “красный“ ssu.gov.ua

На территории Голопристанского района Херсонской области с 27 по 29 августа проведут плановые антитеррористические учения.

Об этом сообщили в пресс-службе УСБУ в Херсонской области, передает Укринформ.

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“27-29 августа под эгидой Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Херсонской области на территории региона состоятся плановые антитеррористические учения. В связи с этим в Голопристанском районе будет изменен уровень террористической угрозы с “желтого“ на “красный“, - говорится в сообщении.

На период проведения учений на отдельных территориях региона возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения автотранспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

“Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 15 августа, США идентифицировали боевую систему, взорвавшуюся под Северодвинском.

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