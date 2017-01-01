В Днепре голый мужчина атаковал копов

На теле хулигана обнаружены ссадины и следы от уколов.

В Днепре абсолютно голый мужчина бегал по улицам и бросался на сотрудников правоохранительных органов. Об этом передает Информатор с места событий.

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Журналисты сообщили, что мужчина бегал по улице Кондратюка и снимал с себя нижнее белье. Его оперативно заметили бойцы Нацгвардии, которые как раз проезжали мимо. Они с трудом задержали неадекватного мужчина.

На место инцидента немедленно вызвали медиков скорой помощи. Врачи обнаружили на теле мужчины много ссадин и синяков, которые он получил в результате своей неадекватной прогулки. Очевидцы говорят, что он падал и ударялся о столбы и другие конструкции.

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На руках парня нашли следы от уколов. На данный момент его отправили на экспертизу.

В машине полицейских хулиган пытался выломать двери и напасть на копов.

Напомним, в лесу под Киевом нашли тело голого мужчины с катетером в груди. На жуткую находку наткнулись случайно.

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