ГБР проверит на полиграфе сотрудников СБУ, упустивших наркобарона в "Борисполе"

Бюро проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного.

Государственное бюро расследований проверяет сотрудников Службы безопасности на полиграфе по делу о побеге гражданина США Амоса Дов Сильвера из аэропорта “Борисполь“.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

“Помните историю экстрадиции израильского наркобарона? Видео из “Борисполя“, где он убегает от работников СБУ, одно из самых популярных по количеству просмотров среди украинцев. Есть новости о продолжении этого практически голливудского эпизода“, - написал Труба.

Он уточнил, что в настоящее время ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного.

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“В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа... В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов по уголовным производствам. К слову, такая практика не является эксклюзивной и достаточно успешно используется в мире. Исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании“, - добавил Труба.

Напомним, Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в “Телеграме“. По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.

Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины в марте 2019 года. 15 августа Верховный Суд санкционировал его выдачу израильской стороне. Однако, перед посадкой на самолет Сильверу удалось сбежать. Через день его задержали в Умани.

По подозрению в пособничестве наркоторговцу были задержаны трое сотрудников СБУ.

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