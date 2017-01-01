На праздники задействуют 13 тысяч полицейских
Ситуационные центры по всей территории Украины будут переведены на усиленный режим работы.
Безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в ходе видеоселекторного совещания сообщил, что ситуационные центры по всей территории государства будут переведены на усиленный режим работы.
Кроме того, он пообещал быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.
В Нацполиции также сообщили, что в целом 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
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