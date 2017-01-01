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На праздники задействуют 13 тысяч полицейских

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Ситуационные центры по всей территории Украины будут переведены на усиленный режим работы.
В День Независимости безопасность украинцев обеспечат 13 тысяч правоохранителей
В День Независимости безопасность украинцев обеспечат 13 тысяч правоохранителей
facebook.com/pg/UA.National.Police

Безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в ходе видеоселекторного совещания сообщил, что ситуационные центры по всей территории государства будут переведены на усиленный режим работы.

Кроме того, он пообещал быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

В Нацполиции также сообщили, что в целом 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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Теги: праздники, безопасность, День Независимости, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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