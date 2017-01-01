Минимальные осадки: к чему готовиться украинцам 25 августа

Синоптики не прогнозируют осадков в Украине, кроме одной области.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 25 августа украинцам не стоит ждать осадков. Дожди вероятны только в Ужгороде и Закарпатской области.

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На западе страны преимущественно солнечно и тепло. Минимальные осадки в виде кратковременного дождя вероятны в Ужгороде и Закарпатской области. Воздух прогреется от +25 до +33 градусов по Цельсию.

На востоке без осадков. Днем будет тепло и солнечно. На улице +24…+29 градусов по Цельсию.

Южным регионам сегодня обещают летний жаркий день без осадков. На термометре +31…+35 градусов по Цельсию.

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На севере страны солнечно и без осадков. Синоптики сообщили, что столбик термометра поднимется до максимальной отметки +27 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 25 августа осадков не ожидается. Небо будет слегка затянуто облаками, между тем ожидается прояснение. На термометре +25…+30 градусов по Цельсию.

В столице сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется от +25 до +27 градусов.

Напомним, в Украине объявили максимальную пожарную опасность до 27 августа. Предупреждение касается периода с 24 по 27 августа.

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