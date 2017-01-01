Из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов

Греческий город Александруполис, находящийся на берегу Эгейского моря, становится все более привлекательной целью для мигрантов.

Более 160 мигрантов перебрались в выходные, 24 и 25 августа, из Турции на греческий материк и острова, расположенные в восточной части Эгейского моря. Об этом сообщает в воскресенье, 25 августа, информационное агентство dpa со ссылкой на береговую охрану Греции.

Город-порт Александруполис, находящийся на северо-востоке греческого материка, на берегу Эгейского моря, все чаще становится целью мигрантов, отмечает агентство.

Важная причина этого кроется в деталях заключенного в 2016 году между Турцией и ЕС соглашения, направленного на сдерживание нелегальной миграции беженцев через Турцию в Европу.

Согласно этому документу, Греция имеет право отправить обратно в Турцию только мигрантов, которые высаживаются на греческих островах в восточной части Эгейского моря, в случае если им будет отказано в получении убежища в Греции.

В то же время, по данным Европейской комиссии за июнь 2019 года, число нелегальных мигрантов, въезжающих в Евросоюз через Турцию, в первые четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года значительно сократилось.

Согласно докладу Еврокомиссии, общее количество прибывших на 5 мая 2019 года составило 11217 человек. За тот же период 2018 года были зарегистрированы 15833 человека, то есть на 29 процентов больше.

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