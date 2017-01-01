Канада и Германия призвали Украину к реформам

Страны поддерживают Украину, но просят не забывать о реформах.

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Канада и Германия поддерживают Украину и призывают ее к продолжению реформ.

Об этом шла речь во время разговора премьера Канады Джастина Трюдо и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках саммита лидеров стран G7, передает "Укринформ".

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украине и отметили важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - рассказали в офисе главы правительства Канады.

В ведомстве добавили, что среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.

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"Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7 ", - отметили у Трюдо.

Ранее Ангела Меркель анонсировала встречу "нормандской четверки" в Париже.

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