В Киеве восемь мужчин в масках сожгли фургон
В Киеве в промзоне на Подоле сгорел фургон Ford Transit, его подожгли восемь нападавших в масках.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в городе во вторник, 27 августа.
Следователи выяснили, что в стоявшем в лесопосадке на обочине улицы фургоне находилось четверо человек. Неожиданно к авто подбежали неизвестные в масках и черной форме без опознавательных знаков и задули в окно слезоточивым газом. По словам потерпевших, нападавших было восемь.
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Мужчины выбежали из автомобиля, а злоумышленники в этот момент забросили в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус начал гореть, нападавшие скрылись. Пострадавшие сразу же вызвали спасателей и полицию.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Начато уголовное производство по предварительной квалификации ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Усилия полицейских направлены на установление и розыск лиц, причастных к этому преступлению. За содеянное злоумышленникам грозит до семи лет заключения.
Как сообщалось 27 июля, неизвестные подожгли сквер Героев Небесной Сотни возле Одесской ОГА.
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