В Киеве восемь мужчин в масках сожгли фургон

Нападавшие бросили внутрь фургона зажигательную смесь.

В Киеве неизвестные подожгли фургон с людьми kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в промзоне на Подоле сгорел фургон Ford Transit, его подожгли восемь нападавших в масках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в городе во вторник, 27 августа.

Следователи выяснили, что в стоявшем в лесопосадке на обочине улицы фургоне находилось четверо человек. Неожиданно к авто подбежали неизвестные в масках и черной форме без опознавательных знаков и задули в окно слезоточивым газом. По словам потерпевших, нападавших было восемь.

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Мужчины выбежали из автомобиля, а злоумышленники в этот момент забросили в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус начал гореть, нападавшие скрылись. Пострадавшие сразу же вызвали спасателей и полицию.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Начато уголовное производство по предварительной квалификации ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Усилия полицейских направлены на установление и розыск лиц, причастных к этому преступлению. За содеянное злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

Никто из людей не пострадал от огня kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 27 июля, неизвестные подожгли сквер Героев Небесной Сотни возле Одесской ОГА.

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