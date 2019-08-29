Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из комитета свободы слова ушли представители партий Порошенко и Тимошенко

Комментариев: 1
Европейская солидарность и Батькивщина инициировали отзыв своих представителей на заседании подготовительной депутатской группы.
Нестор Шуфрич заявил, что расстроен сокращением числа членов комитета
Нестор Шуфрич заявил, что расстроен сокращением числа членов комитета
facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича
 
Партии Европейская солидарность и Батькивщина решили отозвать своих представителей из парламентского комитета по вопросам свободы слова. Об этом в среду, 28 августа, сообщило Радио Свобода.
 
Отмечается, что решение было оглашено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы.
 
В связи с отзывом представителей в составе комитета остались пять депутатов: один от партии Оппозиционная платформа - За життя и четверо от партии Слуга народа.
 
Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что расстроен уменьшением числа членов комитета, "в то время, когда происходят нападения на журналистов".

Напомним, 27 августа стало известно, что комитет по вопросам свободы слова возглавит Шуфрич.

Журналисты, а также партии Европейская солидарность и Голос выступили против его назначения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Свобода слова, Верховная Рада, Батькивщина, Комитет, комитеты ВР, Европейская солидарность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Мыкола    29.08.2019, 06:05
Оценка:  +1
Мыкола
Господи, да слава Богу, что они ушли ! Чище воздух будет ! Не понимаю украинских людей , голосующих за воров
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь