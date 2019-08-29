Из комитета свободы слова ушли представители партий Порошенко и Тимошенко

Европейская солидарность и Батькивщина инициировали отзыв своих представителей на заседании подготовительной депутатской группы.

Партии Европейская солидарность и Батькивщина решили отозвать своих представителей из парламентского комитета по вопросам свободы слова. Об этом в среду, 28 августа, сообщило Радио Свобода

Отмечается, что решение было оглашено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы.

В связи с отзывом представителей в составе комитета остались пять депутатов: один от партии Оппозиционная платформа - За життя и четверо от партии Слуга народа.

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что расстроен уменьшением числа членов комитета, "в то время, когда происходят нападения на журналистов".

Напомним, 27 августа стало известно, что комитет по вопросам свободы слова возглавит Шуфрич.

Журналисты, а также партии Европейская солидарность и Голос выступили против его назначения.

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