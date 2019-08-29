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В Смеле люди в масках ограбили директора мебельной фабрики

Комментариев: 2
Преступникам удалось скрыться с места преступления.
Полиция разыскивает грабителей
Полиция разыскивает грабителей
npu.gov.ua

В Смеле Черкасской области совершено разбойное нападение на директора местной мебельной фабрики.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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Неустановленные мужчины в масках проникли на территории частного домовладения. Они напали на охранника, которого избили и связали. После этого нападавшие проникли в дом где напали на хозяина — директора мебельной фабрики.

"Под угрозой физической расправы они заставили хозяина открыть сейф, из которого забрали деньги и ценности. Сумма ущерба, по предварительной информации, превышает 100 тысяч долларов", - отметили в полиции.

С награбленным нападавшие скрылись с места совершения преступления.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщалось 22 августа, в Николаеве двое неизвестных ограбили заправку.

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Теги: ограбление, Смела
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Комментариев (2)
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MNI1957    29.08.2019, 13:32
Оценка:  0
MNI1957
глупенький,грабят не рабочие
T-REX2    29.08.2019, 13:30
Оценка:  +1
T-REX2
Директор ограбил рабочих-рабочие в свою очередь директора.все норм
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