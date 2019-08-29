В Смеле люди в масках ограбили директора мебельной фабрики

Преступникам удалось скрыться с места преступления.

В Смеле Черкасской области совершено разбойное нападение на директора местной мебельной фабрики.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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Неустановленные мужчины в масках проникли на территории частного домовладения. Они напали на охранника, которого избили и связали. После этого нападавшие проникли в дом где напали на хозяина — директора мебельной фабрики.

"Под угрозой физической расправы они заставили хозяина открыть сейф, из которого забрали деньги и ценности. Сумма ущерба, по предварительной информации, превышает 100 тысяч долларов", - отметили в полиции.

С награбленным нападавшие скрылись с места совершения преступления.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщалось 22 августа, в Николаеве двое неизвестных ограбили заправку.

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