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Фракцию Слуга народа возглавил Арахамия, его замом стал Корниенко

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Стало известно имя главы и замглавы фракции Слуга Народа в Верховной Раде.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Фейсбук Арахамия

Главой депутатской фракции Слуга народа стал Давид Арахамия, а его первым заместителем назначен Александр Корниенко.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова самого Корниенко. 

Отвечая на вопрос, кто возглавит фракцию, он ответил так: 

Фракцию возглавит Давид Арахамия, а я буду первым заместителем. Всего в фракции будет 15 заместителей председателя, - подчеркнул нардеп

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Напомним, ранее Арахамия заявлял о полной готовности возглавить фракцию “Слуга народа”.Журналисты тогда интересовались, станет ли Арахамия во главе попрезидентской фракции. Он ответил, что существует много сложностей, но попробовать, конечно, можно.

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Теги: Арахамия, Корниенко, фракция слуга народа
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