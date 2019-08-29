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В Днепре ребенка задавил лифт

Комментариев: 4
Девочку с трудом вытащили.
Одну девочку спасли жильцы дома, вторую - спасатели
Одну девочку спасли жильцы дома, вторую - спасатели
Скриншот из видео

В многоэтажке Днепра на Запорожском шоссе, 60 произошло ЧП с участием двух детей. Девочка не успела выйти из лифта и ей зажало ногу. Видео спасения детей опубликовали на видеохостинге Youtube.

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Оказалось, что в момент, когда лифт сильно зажал ногу девочке, в кабинете находилась другая девочка. 

Малышку из плена лифта вытащили жильцы дома. Ее немедленно госпитализировали. О состоянии потерпевшей пока ничего неизвестно. 

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Ребенка, который оказался внутри кабины лифта, уже вызволяли спасатели. Местные жители не смогли справиться. К счастью, вторая девочка отделалась испугом. Между тем, ее также обследовали врачи скорой помощи.

Напомним, под Кировоградом рухнул лифт: двое людей травмированы. Из-за обрыва троса произошло падение грузового лифта с первого этажа в подвальное помещение магазина. 

 

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Теги: лифт, ребенок, нога, дети, Днепр
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Комментариев (4)
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Miha_89    29.08.2019, 19:08
Оценка:  0
Miha_89
Кто головой умеет не только кушать, давайте считать, 1)сколько лифтов в Украине/городе, 2) сколько при этом лифтеров-механиков, 3) сколько техосмотров должны провести, 4) сколько в 3-4 раза больше положенного срока эксплуатации - старых лифтов,5) сколько людей следует правилам пользования лифтами.
Miha_89    29.08.2019, 19:09
Оценка:  0
Miha_89
И когда мы выведем цифры, мы увидим что они никак не пляшут от слова совсем. Но у всех нас есть более важные дела, неправда ли? По или Зе, коррупционеры..А если мы не занимаемся тем, на что у государства руки не доходят, ну значит неисправные лифты занимаются нами.
СтальнаяКрыса    29.08.2019, 18:11
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Ютуб Будни лифтовика: "Как обрывается и убивают лифты......". Опять тоже что было в Сумах перед новым годом. Виновных лифовых механиков, придётся наказывать выключив блокировку в лифте и зажав его в дверях неисправного лифта? Иначе они не поймут.
СтальнаяКрыса    29.08.2019, 18:14
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Посмотрите указанное видео, там есть как проверить работает ли блокировка дверей, и поедет ли лифт при открытых дверях.
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