В Днепре ребенка задавил лифт

Девочку с трудом вытащили.

В многоэтажке Днепра на Запорожском шоссе, 60 произошло ЧП с участием двух детей. Девочка не успела выйти из лифта и ей зажало ногу. Видео спасения детей опубликовали на видеохостинге Youtube.

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Оказалось, что в момент, когда лифт сильно зажал ногу девочке, в кабинете находилась другая девочка.

Малышку из плена лифта вытащили жильцы дома. Ее немедленно госпитализировали. О состоянии потерпевшей пока ничего неизвестно.

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Ребенка, который оказался внутри кабины лифта, уже вызволяли спасатели. Местные жители не смогли справиться. К счастью, вторая девочка отделалась испугом. Между тем, ее также обследовали врачи скорой помощи.

Напомним, под Кировоградом рухнул лифт: двое людей травмированы. Из-за обрыва троса произошло падение грузового лифта с первого этажа в подвальное помещение магазина.

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