Замминистра экологии подозревают в недостоверном декларировании

САП подозревает Виктора Канцурака в сокрытии дома и участка под Киевом, стоимостью более 5 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила подозрение заместителю министра экологии и природных ресурсов Украины Виктору Канцураку. Об этом сообщает пресс-служба САП в четверг, 29 августа.

Прокуроры САП согласовали подозрение заместителю министра экологии по факту представления недостоверных сведений в декларациях. В частности, он умышленно не задекларировал дом и участок под Киевом общей стоимостью более 5 млн гривен.

Стоит отметить, что САП не называет чиновника, однако сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации у бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Канцурака.

Напомним, что ранее САП объявила, что расследование по делу министра энергетики Игоря Насалика завершено.

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