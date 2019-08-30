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В Первомайске взорвали авто полицейского чиновника

Комментариев: 2
Взрыв произошел через 30 секунд после того, как начальник отделения полиции сел за руль собственного автомобиля.
Взрыв прогремел в задней части машины
Взрыв прогремел в задней части машины
dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области в пятницу, 30 августа, взорвался автомобиль начальника Первомайского отделения полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

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Инцидент случился утром 30 августа в городе Первомайск. Предварительно установлено, что начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части транспортного средства.

В результате взрыва был поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander. На место происшествия выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Открыто уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как сообщалось, на Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата. 

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Теги: полиция, взрыв, Днепропетровская область, авто
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Комментариев (2)
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alex-zol    30.08.2019, 11:53
Оценка:  -1
alex-zol
пузо лопнуло?
П    30.08.2019, 11:42
Оценка:  0
П
Лампочка стоп-сигнала лопнула?
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