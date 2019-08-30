В Первомайске взорвали авто полицейского чиновника
В Днепропетровской области в пятницу, 30 августа, взорвался автомобиль начальника Первомайского отделения полиции.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
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Инцидент случился утром 30 августа в городе Первомайск. Предварительно установлено, что начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части транспортного средства.
В результате взрыва был поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander. На место происшествия выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Открыто уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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