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Под зданием Минздрава прошел митинг благодарности Ульяне Супрун

Комментариев: 9
Люди собрались, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу. Бывшая и.о. министра спустилась к людям и выступила с речью. Затем люди делали с ней селфи, а также подарили цветы и бейсбольную биту.
Под МОЗ собрался митинг благодарности Супрун
Под МОЗ собрался митинг благодарности Супрун
facebook.com

Под помещением Министерства здравоохранения люди собрались на акцию Благодарность Ульяне Супрун и ее команде. Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook в пятницу, 30 августа.

К людям вскоре спустилась сама Супрун в сопровождении Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Люди поблагодарили их за работу, подарили Супрун цветы и бейсбольную биту с надписью “Fight for life” (“Борьба за жизнь” - ред.).

Затем люди делали селфи с бывшей и.о. министра.

Отметим, что Супрун и ее команда также встретились с новой министром здравоохранения Зоряной Скалецкой. Предыдущая команда передала новой “переходную книгу” - отчет о работе, введение в нынешнее положение вещей в министерстве, а также приблизительный план действий на ближайшие 100 дней и 3-5 лет.

 

 

Напомним, что ранее петиция в поддержку Супрун набрала более 25 тысяч голосов.

Также сообщалось, что Супрун рассказала о разговоре с Зеленским.

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Теги: митинг, Минздрав, акция, МОЗ, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Ira0956    30.08.2019, 20:29
Оценка:  0
Ira0956
- Ты куда идешь, страна?
- Я иду тихонько НА.
- На работу? На ученья?
- Просто НА, без уточненья...
Voland1818    30.08.2019, 20:49
Оценка:  0
Voland1818
Ирочка-дырочка, страна предыдущие 5 лет уверенно шла НА, теперь появился шанс вылезть из той глубокой темной вонючей пещеры, в которую ее запихнули Потрох и иже с ним.
entranceandexit    30.08.2019, 20:20
Оценка:  +2
entranceandexit
во сколько обош'лся цей театр?
Ira0956    30.08.2019, 20:27
Оценка:  -4
Ira0956
а-ху-еть ))
Адекваты    30.08.2019, 20:09
Оценка:  +5
Адекваты
И что конкретно стало лучше? Самые передовые мединституты разгромила.Институт Сердца с его уникальными специалистами всё пыталась разогнать!А сколько детей от её просроченных вакцин погибло!И сколько народу от не приезда, в экстренных случаях скорых, умерло!!!
Miha_89    30.08.2019, 20:21
Оценка:  -1
Miha_89
какая разница! Люди пришли селфи забацать с фейсбук-министром. Кому там нужна та медицина. Ни супрун ни митингующим. Потусить, селфи сделать, поприкалываться, ну собственно все то, чем команда Супрун занималась три года. Результатов с гулькин нос, зато многие уже кричат "лучший министр".
Asmo    30.08.2019, 20:25
Оценка:  -1
Asmo
За годы независимости во многих медучреждениях сформировались и окопались рукойВодители которые себя возомнили феодалами, а персонал своими холопами, которые им должны кланяться и дань носить. Точно такой гад засел и в Институте сердца вцепившись в насиженое кресло, а Супрун его убрать хотела..
vicinq    30.08.2019, 20:31
Оценка:  -2
vicinq
Адекваты 30.08.2019, 20:09 Несете ахинею. Начала чистить медКЛААКУ спасибо ей. 99% медицины были поборы взятки без денег выкинут нах на улицу . Теперь хоть как то ведут учет и наблюдение за пациентом . Умирают не от а изза непр хранения.изза раз род причин много. Медицине нужна стерильность и порядо
Voland1818    30.08.2019, 20:47
Оценка:  +1
Voland1818
Ай не трынди ка. Как было на участке в поликлинике "тупое ограниченное врачихо" которая толкала неграмотным бабушкам пенсионеркам БАДы типа "чудо лекарство" по стоимости трехмесячной пенсии, так это "тупое врачихо" и осталось, прошла "переаттестацию" и стала семейным дохтороом.
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