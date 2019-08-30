Люди собрались, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу. Бывшая и.о. министра спустилась к людям и выступила с речью. Затем люди делали с ней селфи, а также подарили цветы и бейсбольную биту.

Под помещением Министерства здравоохранения люди собрались на акцию Благодарность Ульяне Супрун и ее команде. Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook в пятницу, 30 августа.

К людям вскоре спустилась сама Супрун в сопровождении Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Люди поблагодарили их за работу, подарили Супрун цветы и бейсбольную биту с надписью “Fight for life” (“Борьба за жизнь” - ред.).

Затем люди делали селфи с бывшей и.о. министра.

Отметим, что Супрун и ее команда также встретились с новой министром здравоохранения Зоряной Скалецкой. Предыдущая команда передала новой “переходную книгу” - отчет о работе, введение в нынешнее положение вещей в министерстве, а также приблизительный план действий на ближайшие 100 дней и 3-5 лет.

Cмотрите фотогалерею: Под зданием Минздрава прошел митинг благодарности Ульяне Супрун

Напомним, что ранее петиция в поддержку Супрун набрала более 25 тысяч голосов.

Также сообщалось, что Супрун рассказала о разговоре с Зеленским.

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