В Харьковской области погиб пограничник

Инспектор пограничной службы получил ранение в результате взрыва неустановленного предмета и умер в машине скорой помощи.

В Харьковской области во время несения службы на границе в результате разрыва неизвестного предмета погиб пограничник. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задание недалеко от государственной границы с РФ. Военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

В пятницу около 19 часов в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий-контрактник получил ранение в шею.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают следователи и группа офицеров пограничного ведомства.

Напомним, в апреле прошлого года в Одесской области пограничник попал под поезд во время мониторинга границы.

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