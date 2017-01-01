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В Харьковской области погиб пограничник

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Инспектор пограничной службы получил ранение в результате взрыва неустановленного предмета и умер в машине скорой помощи.
В Харьковской области погиб сотрудник Госпогранслужбы
В Харьковской области погиб сотрудник Госпогранслужбы
dpsu.gov.ua
 
В Харьковской области во время несения службы на границе в результате разрыва неизвестного предмета погиб пограничник. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Госпогранслужбе.
 
Отмечается, что пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задание недалеко от государственной границы с РФ. Военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

В пятницу около 19 часов в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий-контрактник получил ранение в шею.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.
 
На месте происшествия работают следователи и группа офицеров пограничного ведомства.
 
Напомним, в апреле прошлого года в Одесской области пограничник попал под поезд во время мониторинга границы.
 
А месяцем ранее в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда.

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Теги: смерть, Харьковская область, взрыв, пограничная служба, погиб, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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