В ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского

Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.

В Госбюро расследований сообщили детали задержания четырех мошенников, кторые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника Укрспецэкспорта за содействие в его назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан сообщал о задержании двух мошенников.

Мошенники были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тысяч долларов.

Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса президента.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура. Оперативное сопровождение - СБУ.

Готовится вручение задержанным сообщения о подозрении, а также представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

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Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали замминстра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. Прокуроры утверждают, что замминистра не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь “совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами”.

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