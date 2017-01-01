Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского

Комментариев: 0
Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.
Мошенников задержали возле Офиса президента
Мошенников задержали возле Офиса президента
ГБР

В Госбюро расследований сообщили детали задержания четырех мошенников, кторые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника Укрспецэкспорта за содействие в его назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан сообщал о задержании двух мошенников.

Мошенники были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тысяч долларов.

Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса президента.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура. Оперативное сопровождение - СБУ.

Готовится вручение задержанным сообщения о подозрении, а также представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали замминстра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. Прокуроры утверждают, что замминистра не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь “совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами”.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, мошенничество, мошенники, вымогательство, Госбюро расследований, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь