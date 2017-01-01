Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Львовщине водитель сбил мужчину с двумя детьми, есть жертвы

Комментариев: 0
Правоохранители задержали виновника ДТП. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
В ДТП погиб четырехмесячный мальчик
В ДТП погиб четырехмесячный мальчик
rian.com.ua

В городе Стрый автомобиль сбил мужчину с двумя детьми. Один ребенок погиб, сообщает пресс-служба управления Нацполиции Львовской области в субботу, 31 августа.

Авария произошла накануне вечером. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Т5, 60-летний житель города Моршин, сбил 40-летнего местного жителя и двух его маленьких детей.

Пострадавших пешеходов доставили в больницу. Четырехмесячный мальчик умер в реанимационном отделении медучреждения. У двухлетней девочки и мужчины диагностированы телесные повреждения. У ребенка – сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. У отца детей – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Правоохранители задержали виновника ДТП. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик, в результате ДТП пострадали 13 человек.

Также сообщалось, что в ДТП с нардепом пострадали четыре человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, дети, Львовская область, ребенок, авария, погиб, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь