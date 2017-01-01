На Львовщине водитель сбил мужчину с двумя детьми, есть жертвы

Правоохранители задержали виновника ДТП. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В городе Стрый автомобиль сбил мужчину с двумя детьми. Один ребенок погиб, сообщает пресс-служба управления Нацполиции Львовской области в субботу, 31 августа.

Авария произошла накануне вечером. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Т5, 60-летний житель города Моршин, сбил 40-летнего местного жителя и двух его маленьких детей.

Пострадавших пешеходов доставили в больницу. Четырехмесячный мальчик умер в реанимационном отделении медучреждения. У двухлетней девочки и мужчины диагностированы телесные повреждения. У ребенка – сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. У отца детей – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Правоохранители задержали виновника ДТП. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик, в результате ДТП пострадали 13 человек.

Также сообщалось, что в ДТП с нардепом пострадали четыре человека.

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