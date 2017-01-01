В зоне ООС усилились обстрелы

Позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны с запрещенного минскими соглашениями оружия.

В зоне проведения операции Объединенных сил режим прекращения огня был нарушен 20 раз. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил 1 сентября.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - девять обстрела.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток режим прекращения огня был нарушен один раз - в районе ответственности Востока.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet