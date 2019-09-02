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В Умани ожидают до 40 тыс. паломников-хасидов в этом году - ГСЧС

Комментариев: 5
С 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме.
Хасиды прибудут на празднование Рош ха-Шана
Хасиды прибудут на празднование Рош ха-Шана
EPA/UPG

В Украине ожидают около 40 тыс. паломников-хасидов, которые прибудут для празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“По предварительным оценкам, в 2019 году с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу. Особое внимание будет сосредоточено на организации безопасности паломников в городе Умань“, - говорится в сообщении.

В Госслужбе отметили, что будет осуществляться координация с правоохранительными органами и местными органами власти.

В период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санавиации будет привлечен вертолет ГСЧС в медицинском варианте.

Как сообщалось 8 августа, хасидам запретили вылетать в Умань ночью.

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Теги: Умань, хасиды, ГСЧС
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Комментариев (5)
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Бигсэм    02.09.2019, 15:48
Оценка:  +1
Бигсэм
Евреи, конечно, напасть для Умани, но с деньгами, что перекрывает всё остальное.
secretspy88    02.09.2019, 15:39
Оценка:  +1
secretspy88
ответьте им той же монетой, как они поступают с украинцами. Пусть посидят в аэропорту часов 8 и потом депортируйте их.
Бувший_східняк    02.09.2019, 15:32
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Беда в том, что цадик Нахман завещал на его похоронах пить и веселиться. И паломники этому завету свято придерживаются...
Бувший_східняк    02.09.2019, 15:33
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Лучше бы они в этот день там все себе обрезание делали.
Глод    02.09.2019, 15:26
Оценка:  +1
Глод
Опять буянить будут? Там надо местное население от хасидов охранять, а не наоборот.
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