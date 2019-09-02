“Оценки - это не главное”: Зеленский обратился к первоклассникам
Президент Украины Владимир Зеленский в день начала нового учебного года обратился к первоклассникам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Гарант дал несколько простых советов первоклассникам, ссылаясь на собственный жизненный опыт.
Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих, - написал Зеленский.
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Затем президент преподнес целый список важных советов, которые помогут каждому первокласснику стать увереннее.
- Никогда не думайте: “Это мне в жизни вообще не понадобится”. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
- Не списывайте. Будьте самостоятельными.
- Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали “домашку”. Будьте личностями.
- Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.
- Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
- Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью.
- И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы окончите школу, в аттестате не будет строки “Порядочность и человечность”. Но я верю, что у каждого из вас по этому “предмету” будет твердая 12!
В конце президент поздравил учителей, учеников и родителей с Днем знаний.
Напомним, сын Зеленского будет учиться в школе за 12 тысяч долларов в год. Кирилл Зеленский будет обучаться в Новопечерской школе.
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