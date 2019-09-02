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“Оценки - это не главное”: Зеленский обратился к первоклассникам

Комментариев: 1
Сын президента сегодня пошел в первый клас.
Президент дал советы школьникам
Президент дал советы школьникам
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский в день начала нового учебного года обратился к первоклассникам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гарант дал несколько простых советов первоклассникам, ссылаясь на собственный жизненный опыт.

Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих, - написал Зеленский.

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Затем президент преподнес целый список важных советов, которые помогут каждому первокласснику стать увереннее.

  • Никогда не думайте: “Это мне в жизни вообще не понадобится”. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
  • Не списывайте. Будьте самостоятельными.
  • Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали “домашку”. Будьте личностями.
  • Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.
  • Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
  • Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью.
  • И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы окончите школу, в аттестате не будет строки “Порядочность и человечность”. Но я верю, что у каждого из вас по этому “предмету” будет твердая 12! 

В конце президент поздравил учителей, учеников и родителей с Днем знаний.

Напомним, сын Зеленского будет учиться в школе за 12 тысяч долларов в год. Кирилл Зеленский будет обучаться в Новопечерской школе.

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Теги: Зеленский, первоклассники, советы, президент
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    02.09.2019, 15:40
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
— Мойша, учись, падлюка такая!
— Оно мне на шо? Я буду вором!!!
— Ой вей, а шо ты сможешь? Обчистить как босяк товарный вагон? А выпускник университета может-таки украсть всю железную дорогу!!!
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