ТОП 35. Рейтинг городских голов — 2019

У мэров крупнейших украинских городов беспокойные времена — под ними шатаются кресла. Итоги парламентских выборов воодушевили правящую политсилу, на Банковой заговорили о возможных досрочных местных выборах осенью 2019 года.

И то, что к концу августа разговоры временно поутихли, ровно ничего не говорит. Но и мэры себя в обиду просто так не дадут. В крупнейших 35 городах страны живет более 15 млн человек, хотя официальная статистика показывает чуть меньшую цифру, пишет Светлана Шмелева в №16 Журнала Корреспондент.

Бюджеты этих городов в сумме весят почти 200 млрд грн, из которых на Киев приходится больше четверти этой суммы. И вот наш рейтинг городских голов — мы взвесили и экспертные мнения по поводу их влиятельности, и экономические возможности городских бюджетов, которыми они рулят.

С нашего первого рейтинга городских голов прошло полтора года, за это время многое изменилось в политическом ландшафте страны. Денег у мэров под рукой стало больше — суммарный объем 35 самых больших городских бюджетов вырос почти до 196 млрд грн против 177 млрд грн годом ранее. Но и сложностей у мэров тоже стало больше. Почему именно первые 35 городов? Почему не больше? Потому что в первых 35 городах население составляет от 100 тыс. и больше: то есть не меньше людей, чем в самом маленьком из областных центров — Ужгороде.

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ

Городские бюджеты уже стали инструментом предвыборной политики, благо децентрализация резко усилили возможности местных властей. В центре это прекрасно понимают — в середине августа разразился скандал вокруг истории о том, как глава Офиса Президента попросил Кабмин притормозить причитающиеся городам платежи из центрального бюджета. Эти платежи — так называемые официальные трансферты — составляют 32% доходов местных бюджетов в 35 самых крупных городах.

Что интересного мы заметили в городских деньгах? Города за год стали меньше зависеть от центрального бюджета, доля так называемых официальных трансфертов (см. Как мы считали) за год сократилась примерно с 2/5 до 1/3 доходов городских бюджетов крупных городов. Конечно, можно радоваться децентрализации и тому, что местные власти все меньше зависят от центра. Вместе с тем у нас не было снижения ставок общегосударственных налогов — на прибыль, НДС, акцизный сбор. То есть реально бюджеты всех уровней получают денег больше, но потоки из центра в регионы понемногу мелеют.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

При расчете рейтинга мы рассматривали две категории показателей.

Первая категория — это политическая составляющая, которую 11 экспертов оценивали по таким направлениям:

- наличие поддержки городским советом;

- конструктивные отношения с центральной исполнительной властью;

- наличие группы поддержки в парламенте;

- конструктивные отношения с главой облгосадминистрации (да, это взаимосвязано со вторым пунктом, но многие главы ОГА имеют свою точку зрения, достаточно вспомнить попытки лишить мэра столицы полномочий главы госгорадминистрации);

- медийность как общенациональной фигуры, то есть насколько он известен не только в регионе, но и как самостоятельная политическая величина.

Каждый из наших экспертов провел обширную работу — выставил всем 35 участникам рейтинга баллы по каждому из пяти перечисленных параметров. Мы эти оценки просуммировали. И в итоге получили рейтинги политического влияния. Как оказалось, наличие большого политического веса не гарантирует первых мест в итоговом рейтинге. Финансовые возможности — тоже важны.

Год назад нам было непросто собрать 10 экспертов. В нынешнем приняли участие почти столько же. Увы, так же, как и год назад, лишь немногие политические консультанты рискнули озвучить свои оценки. Оно и понятно: скоро местные выборы и политконсультантам хочется иметь клиентов.

Тем не менее 11 экспертов на 35 оцениваемых персон — вполне достаточно для качественного рейтингования.

Вторая группа показателей касалась оценки экономической части влиятельности. Вот они:

- сумма доходов городского бюджета (здесь и далее — в расчете на душу населения);

- сумма официальных трансфертов как из центрального, так и из областного бюджетов;

- размер бюджета общественных инициатив (он же бюджет участия);

- доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности;

- доходы от налога на имущество (недвижимость и т. п.).

Источником информации для нас служили уже принятые местными советами городские бюджеты на 2019 год. Впрочем, была сделана поправка — все эти показатели мы рассматривали в расчете на душу населения, чтобы максимально уменьшить влияние размеров города на влиятельность той или иной политической фигуры.

Первый из показателей — сумма доходов городского бюджета — был выбран потому, что влиятельность городского головы зависит от сумм, которыми он может оперировать в интересах жителей города.

В Украине подавляющая часть налогов собирается в центральный бюджет и только потом отчасти эти деньги возвращаются территориям в виде так называемых официальных трансфертов. Размер этих выплат в расчете на душу населения в том или ином регионе свидетельствует одновременно о двух вещах. Во-первых, о том, насколько городские власти сумели договориться с центральными. Да, есть выравнивание доходов местных бюджетов — там, где меньше собирается местных налогов и сборов, центральная власть доплачивает. Но на самом деле разница между регионами по части щедрости центра налицо. Во-вторых, чем больше трансферты, тем больше возможности у мэра города что-то сделать для его жителей.

Размер бюджета общественных инициатив в расчете на душу населения — третий показатель. Это небольшие суммы. Но они иллюстрируют готовность и способность городского головы вступать в диалог со своими избирателями по поводу того, какие именно инициативы, выдвинутые непосредственно самими горожанами, будут профинансированы.

Доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности — это свидетельство того, насколько эффективна городская власть, насколько качественно она управляет городскими коммунальными предприятиями. Ну и показатель ее некоррумпированности. Чем больше налоговые поступления по данной статье — тем, очевидно, меньше успели украсть с тех предприятий.

Доходы от налога на имущество (недвижимость и т. п.) — это сугубо местный налог (как и налог на доходы физлиц). Но его ставку, в отличие от подоходного, устанавливает местный совет. Эта ставка, как и качество сбора этого налога, влияет на итоговую сумму поступлений. И именно от городского головы в значительной мере зависит то, сколько этот налог принесет денег в городской бюджет, а затем — горожанам.

И КТО ПРИЗЕРЫ

Как и годом ранее, первое место — за Киевом. Мэр столицы — особая позиция. Не зря под него роют сейчас прямо-таки шагающими экскаваторами. Рубиться есть за что: столичный бюджет на 2019 год — более $2 млрд в эквиваленте по текущему курсу. Столица — это место, где решается многое в политических баталиях. Фактически Киев — своего рода государство в государстве. И потому вес городского головы. И потому попытки Банковой усадить в кресло мэра более удобную фигуру.

Второе место занял днепровский мэр Борис Филатов, переместившийся с третьего места на второе. Почему? Прежде всего потому, что со второго на шестое место ушел винницкий городской голова Сергей Моргунов, который лишился былой поддержки в центре.

На третье место с седьмого переместился Геннадий Кернес (Харьков), что и понятно — за прошедший год он сумел продемонстрировать высочайший уровень непотопляемости и сильные позиции в регионе. Несмотря на новые политические веяния. Или благодаря им.

Не сильно любимый в центре Юрий Вилкул (Кривой Рог) сменил шестое место на четвертое. Родина Президента, как ни крути? Да, но нет: многолюдный и очень небедный город металлургов всегда занимал крепкие позиции в табели о рангах. И вес его городского головы был повыше, чем у мэров большинства областных центров.

Владислав Атрошенко (Чернигов) сохранил свое пятое место: крепкие связи в столичных высоких кабинетах, довольно благополучная экономика соседнего со столицей областного центра обеспечили стабильность.

Краматорский городской голова Андрей Панков поднялся с 12-го на седьмое место — в принципе понятно почему, ведь этот город сейчас де-факто играет роль областного центра Донетчины.

Вернулся из опалы одесский городской голова Геннадий Труханов, взлетевший с 34-го на восьмое место. Эксперты щедро отсыпали ему баллов ввиду того, насколько технично и красиво он сохранил свою должность, отбился от попыток уголовных преследований и оказался вполне рукопожатным в коридорах новой центральной власти.

Валентина Казакова сменил на посту городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук — секретарь горсовета. И чудо! Ткачук взлетел до девятого места с 22-го, на котором был год назад Казаков.

Тернопольский городской голова Сергей Надал практически не изменил позиций — спустился на 10-е место с девятого по итогам рейтинга-2018.

К слову, об и. о. — исполняющих обязанности. За прошедший год были смещены три мэра, помимо северодонецкого. Так вот у оставшихся двух дела несколько похуже. Луцкий и. о. мэра Григорий Пустовит сместился с восьмого на 22-е место. А в Полтаве Александр Шамота занял 26-е место, после того как его предшественник занимал 15-е.

ИТОГО

Ближайшие месяцы покажут, кто есть кто из мэров украинских городов. Оставшиеся до местных выборов месяцы (недели?) потребуют от действующих городских голов титанического напряжения сил. Монокоалиция и монокабмин оставляют совсем небольшое пространство для маневра. Прежде всего — финансового. Если центр набросит на региональных руководителей денежную удавку, тем будет крайне сложно объясняться с их избирателями. Выживут сильнейшие. И еще много будет зависеть от готовности локальных элит сплотиться вокруг своих нынешних лидеров. Потому что моновертикаль пленных не берет и в переговоры практически не вступает.

КТО ОЦЕНИВАЛ МЭРОВ

Сергей Литвинов, заместитель директора Центра социальных технологий Социополис.

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования Диалог.

Александра Решмедилова, политический аналитик.

Алексей Голобуцкий, заместитель главы Агентства моделирования ситуаций.

Ирина Тиран, политический эксперт.

Светлана Кушнир, политический и экономический обозреватель, эксперт Reputation Lab.

Евгений Магда, директор Института мировой политики.

Дмитрий Воронков, политический обозреватель.

Анатолий Луценко, политолог, директор компании GMT Group.

А также представители редакции Корреспондента — обозреватель Валерий Литонинский и главный редактор Александр Крамаренко.

Редакция благодарит Павла Харламова (Деньги) за помощь в анализе бюджетных показателей.