Под Днепром мужчина жестоко убил беременную жену

Пьяный мужчина поссорился с беременной женой и задушил ее своими руками и при помощи электрического шнура. Теперь он проведет в тюрьме 15 лет.

Мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, задушил беременную жену.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области во вторник, 3 сентября.

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Инцидент произошел в с. Орловщина Новомосковского района еще в апреле 2019 года. Во время семейной ссоры на бытовой почве 24-летний пьяный мужчина собственными руками и с помощью электрического провода задушил жену, которая была на девятом месяце беременности.

Теперь же Новомосковский горрайонный суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности).

Свою вину гражданин признал полностью. Обвинение поддерживалось Новомосковской местной прокуратурой. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в июне в Одесской области рецидивист изнасиловал беременную девушку.

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