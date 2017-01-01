Под Днепром мужчина жестоко убил беременную жену
Мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, задушил беременную жену.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области во вторник, 3 сентября.
Читай также: Не было билета: в Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Инцидент произошел в с. Орловщина Новомосковского района еще в апреле 2019 года. Во время семейной ссоры на бытовой почве 24-летний пьяный мужчина собственными руками и с помощью электрического провода задушил жену, которая была на девятом месяце беременности.
Теперь же Новомосковский горрайонный суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности).
Свою вину гражданин признал полностью. Обвинение поддерживалось Новомосковской местной прокуратурой. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось, в июне в Одесской области рецидивист изнасиловал беременную девушку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.