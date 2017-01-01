ВСП уволил скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова

Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины.

У друзей судьи Татькова обнаружилось около 100 объектов элитной недвижимости скриншот из видео

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Высший совет правосудия уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за совершение “существенного дисциплинарного проступка“.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

“Высший совет принял решение уволить Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины“, - говорится в сообщении ВСП, обнародованном во вторник.

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Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Напомним, впервые об элитной недвижимости окружения Виктора Татькова “Схемы“ сообщили в 2018 году в расследовании “Богатый мир“ судьи-беглеца Виктора Татькова. Тогда журналисты обнаружили около сотни объектов в Украине и с десяток в Испании, записанных на его родственников и неимущих друзей.

Постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года Татьков был освобожден от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

4 июня 2019 года Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда Украины.

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Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы “Новопечерские липки“.

В настоящее время Татьков находится за границей.

Как сообщалось в декабре 2018, ранее ВС встал на сторону люстрированного судьи.

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