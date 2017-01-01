САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК

Наталью Корчак подозревают в недостоверном декларировании. Проект подозрения был направлен Рябошапке.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ заинтересовалось по подозрению в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользованиеи незадекларированным авто.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Наталье Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд города Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.

Напомним, в январе 2019 года суд уже принимал решение о возобновлении закрытого НАБУ дела против Корчак.

Напомним, ранее Наталью Корчак обвинили в запредельной зарплате.

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