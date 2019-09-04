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Стало известно, в каких условиях отбудет заключение Зайцева - СМИ

Комментариев: 4
Осужденную за смертельное ДТП в Харькове этапировали в Покровский исправительный центр №79.
Стало известно, в каких условиях отбудет заключение Зайцева - СМИ
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Стало известно, в каких условиях отбудет заключение Зайцева - СМИ
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Суд признал Алену Зайцеву виновной в ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек. Осужденную приговорили к 10 годам отбывания в Покровском исправительном центре №78.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Журналисты узнали, как выглядит исправительное учреждение. На скринах и видео показаны условия проживания заключенных.

В общих комнатах центра установлена мягкая мебель, есть столовая с плазменным телевизором. Также в наличии кухня для самостоятельного приготовления еды.

Как сообщалось 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

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Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, признаны судом виновными в совершении преступления и получили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет каждый.

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Теги: Елена Зайцева, покровский исправительный центр 79
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Комментариев (4)
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kostia900    04.09.2019, 15:01
Оценка:  0
kostia900
Норм условия)))как для отдыха....главное узнать сколько за сутки ?!!
Антибес    04.09.2019, 14:46
Оценка:  -1
Антибес
Повесить эту тварь там же до Нового года.
LifeStriker    04.09.2019, 14:12
Оценка:  +3
LifeStriker
Нормальный санаторий, и работать не нужно ! Все включено
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 14:11
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Может и себе кого-нибудь замочить?
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