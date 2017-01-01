На Ровенском военном полигоне умер мобилизованный
В ночь с воскресенья на понедельник на Ровенском военном полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области.
Об этом сообщает местное издание “Рівне.Вечірнє“.
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По словам руководителя пресс-центра оперативного командования “Запад“ Анатолия Прошина, когда мужчине стало плохо, ему оказали первую медицинскую помощь, однако она не дала положительных результатов.
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Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицейскими.
Как сообщалось 4 сентября, украинские пограничники заняли 2-е место на международных соревнованиях в Литве.
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