На Ровенском военном полигоне умер мобилизованный

Умерший находился на Ровенском военном полигоне от 31 августа.

В ночь с воскресенья на понедельник на Ровенском военном полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области.

Об этом сообщает местное издание “Рівне.Вечірнє“.

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По словам руководителя пресс-центра оперативного командования “Запад“ Анатолия Прошина, когда мужчине стало плохо, ему оказали первую медицинскую помощь, однако она не дала положительных результатов.

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Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицейскими.

Как сообщалось 4 сентября, украинские пограничники заняли 2-е место на международных соревнованиях в Литве.

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