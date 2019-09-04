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ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в Крыму

Комментариев: 1
Отмечаются нарушения свободы мысли, совести, убеждений и религии, свободы мнений и их свободного выражения, свободы мирных собраний и ассоциации.
Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
twitter.com/antonioguterres

Организация объединенных наций опубликовала доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Текст доклада, который будет представлен 23 сентября на 74-й сессии ООН, опубликован на официальном сайте организации.

В 20-страничном докладе речь идет о нарушении в Крыму прав на гражданство, справедливое судебное разбирательство, на свободу и безопасность, на физическую и психическую неприкосновенность, а также несоблюдение права лиц, содержащихся под стражей.

Отмечаются нарушения свободы мысли, совести, убеждений и религии, свободы мнений и их свободного выражения, свободы мирных собраний и ассоциации.

Сообщается о нарушении прав на сохранение самобытности, культуры и традиций, а также экономических, социальных и культурных прав, права на образование на родном языке, и имущественных прав.

Кроме того, в докладе говорится об игнорировании запрещения принудительного призыва на военную службу и принудительном перемещении населения.

В выводах и рекомендациях доклада ООН о положении дел с правами человека в Крыму говорится, что за отчетный период организации не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крыму.

Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

Как известно, Европейский суд по правам человека рассматривает "крымский" иск Украины против России.

 

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Теги: Права человека, ООН, Крым, доклад, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
толян04    04.09.2019, 21:11
Оценка:  0
толян04
таки да,,сплошное нарушение геропеских ценностей,усех в газенваген!!!))) шоб не нарушали.
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