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Новая перепись населения обойдется Украине в 90 млн. евро - Арахамия

Комментариев: 4
Электронная перепись станет первым проектом программы "Государство в смартфоне".
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
скриншот из видео

Новая перепись населения Украины обойдется бюджету в 90 млн. евро. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире канала ZIK.

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Руководитель президентской политсилы в парламенте подчеркнул, что перепись — дорогое удовольствие, поэтому ее лучше организовать через ID-карты, которые будут использоваться в проекте “Государство в смартфоне“.

По словам Арахамия, поскольку все украинцы всё равно получат такие карты, по их количеству и месту использования и будет проведена перепись.

Полное интервью Давида Арахамия:

Для справки. В последний раз перепись населения Украина проводила в 2001 году. Тогда численность населения составила 52 млн человек. В 2011 году очередная перепись проведена не была, следующая ориентировочно запланирована на 2020 год.

Напомним, Украине прогнозируют резкое сокращение населения.  К середине столетия нас останется около 35 млн.

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Теги: перепись населения, Арахамия, бюджет
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Комментариев (4)
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Woodbrother    05.09.2019, 10:20
Оценка:  -2
Woodbrother
Клоунам некуда швырнуть 90 миллионов.
asfd0    05.09.2019, 10:19
Оценка:  +1
asfd0
Новая перепись населения - бессмысленная и беспощадная.
Ira0956    05.09.2019, 09:46
Оценка:  +3
Ira0956
"Государство в смартфоне" - ну полная х у й н я.
Шкиряк_и_Зорян    05.09.2019, 09:58
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Это как "буря в стакане". ))
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