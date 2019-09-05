Новая перепись населения обойдется Украине в 90 млн. евро - Арахамия

Электронная перепись станет первым проектом программы "Государство в смартфоне".

Новая перепись населения Украины обойдется бюджету в 90 млн. евро. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире канала ZIK.

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Руководитель президентской политсилы в парламенте подчеркнул, что перепись — дорогое удовольствие, поэтому ее лучше организовать через ID-карты, которые будут использоваться в проекте “Государство в смартфоне“.

По словам Арахамия, поскольку все украинцы всё равно получат такие карты, по их количеству и месту использования и будет проведена перепись.

Полное интервью Давида Арахамия:

Для справки. В последний раз перепись населения Украина проводила в 2001 году. Тогда численность населения составила 52 млн человек. В 2011 году очередная перепись проведена не была, следующая ориентировочно запланирована на 2020 год.

Напомним, Украине прогнозируют резкое сокращение населения. К середине столетия нас останется около 35 млн.

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