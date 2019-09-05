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В Краматорске открылся новый офис немецко-украинского сотрудничества

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Краматорское Бюро Немецкого общества по международному сотрудничеству будет помогать в развитии инфраструктуры на Донбассе.
В Краматорске открылся новый офис немецко-украинского сотрудничества
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В Краматорске открылся новый офис немецко-украинского сотрудничества
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В Краматорске Донецкой области открылся офис Бюро Немецкого общества по международному сотрудничеству “GIZ“. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

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По словам донецкого губернатора, GIZ уже много лет помогает Украине в преодолении последствий российской агрессии. В частности Бюро помогает с ремонтами и модернизацией детских садов, школ и больниц на подконтрольной Украине части Донбасса.

Например, именно усилиями GIZ были восстановлены лечебные корпуса психотуберкулёзного и детского отделений областной психиатрической больницы в Славянске. Также Бюро оказало неоценимую помощь в  создании современного центра админуслуг в Лиманской Объединённой территориальной громаде. Наконец, GIZ профинансировал строительство 4-х фельдшерских пунктов в Покровском и Славянском районах.

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Задачей нового офиса станет координация реализуемых проектов. Приоритетные направления работы - поддержка экономического развития региона, повышение энергоэффективности инфраструктуры и борьба с ВИЧ / СПИДом.

Напомним, Германия направила 1 млн. евро на помощь лицам, пострадавшим от войны на Донбассе. Всего с начала войны немцы потратили на помощь украинцам около 110 млн. евро.

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Теги: Донбасс, Краматорск, гуманитарная помощь, Германия
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Комментариев (1)
asfd0    05.09.2019, 12:26
Оценка:  0
asfd0
У немецко-украинского сотрудничества глубокие корни и 14-я гренаде
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