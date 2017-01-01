"Больше 200 громких дел": Зеленский поможет наказать ТОП-чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что власти будут помогать Высшему антикоррупционному суду.

Президент Владимир Зеленский на открытии Высшего антикоррупционного суда пообещал помочь избавиться от мелких дел, чтобы заняться крупными коррупционерами.

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“Хочу вас поздравить, уважаемые судьи, дорогие украинцы, уважаемая председатель суда. Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд“ – заявил президент.

Зеленский пообещал оказать помощь в борьбе с крупными коррупционерами. По словам президента, его команда уже занялась вопросом, чтобы ВАКС занимался только громкими делами.

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“Мы будем вам помогать, чтобы все громкие – я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с хищением, со страшными действиями коррупционеров, топ-чиновников, – мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и чтобы все эти люди были действительно наказаны“.

Ранее Зеленский предложил регистрировать место жительства путем электронного уведомления. Президент своим указом потребовал от правительства кардинально пересмотреть всю систему предоставления административных услуг.

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