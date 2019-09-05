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В Нацбанке раскритиковали "психологическое и физическое давление на Гонтареву"

Комментариев: 9
В НБУ назвали инциденты, связанные с экс-главой Гонтаревой, "целенаправленным психологическим и физическим давлением".
Экс глава НБУ Валерия Гонтарева
Экс глава НБУ Валерия Гонтарева
flickr.com

В Национальном банке Украины прокомментировали ситуацию, сложившуюся у экс-главы Валерии Гонтаревой. В НБУ считают, что “ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления“.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста“, - заявили в Нацбанке.

Правление НБУ обратилось в правоохранительные органы с требованием провести расследование данных инцидентов, привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ.

Ранее сообщалось о том, что детективы ГБР могут принудительно доставить Гонтареву на допрос. Суд дал разрешение детективам ГБР на соответствующие действия в отношении экс-главы Нацбанка.

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Теги: Валерия Гонтарева, Нацбанк
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Комментариев (10)
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T-REX2    05.09.2019, 13:29
Оценка:  -1
T-REX2
а Порохососики еще продолжают дрочить на неё
Woodbrother    05.09.2019, 13:33
Оценка:  -1
Woodbrother
А вы на работе дрочите на клоуна ? УЖОС !
САНИТАР    05.09.2019, 13:14
Оценка:  +2
САНИТАР
"...обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ" в тюрьме
Woodbrother    05.09.2019, 13:29
Оценка:  -1
Woodbrother
За что ? Уже статья такая есть - клоуну не угодила ?
trgvm1    05.09.2019, 13:02
Оценка:  +6
trgvm1
вот мы в лондоне жить не можим а у ее откуда деньги
Woodbrother    05.09.2019, 13:28
Оценка:  -1
Woodbrother
Она бизнесом занималась еще задолго до возглавления Нацбанка.
trgvm1    05.09.2019, 13:02
Оценка:  +7
trgvm1
и второе так это ее дружки ее по тихоньку мочат шоб она не рассказала как с ними страну грабила знала нашо шла
Woodbrother    05.09.2019, 13:33
Оценка:  0
Woodbrother
А кто страну грабил? Опишите подробно . Когда Гонтарева приняла НБУ, у него в закромах лежали каких то несчастных 111 000 долларов. Когда Гонтарева сдала пост в НБУ, в закромах Нацбанка лежало уже 21 100 000 000,00 долларов. Если бы все так "грабили", то жители Украины жили бы как в США например
trgvm1    05.09.2019, 13:00
Оценка:  +7
trgvm1
а почему эта сучка на допрос не приезжает
asfd0    05.09.2019, 13:00
Оценка:  +4
asfd0
Не давите на Гонтареву, просто национализируйте украденные средства.
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