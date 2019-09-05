В Нацбанке раскритиковали "психологическое и физическое давление на Гонтареву"
В Национальном банке Украины прокомментировали ситуацию, сложившуюся у экс-главы Валерии Гонтаревой. В НБУ считают, что “ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления“.
Об этом сообщает пресс-служба.
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“Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста“, - заявили в Нацбанке.
Правление НБУ обратилось в правоохранительные органы с требованием провести расследование данных инцидентов, привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ.
Ранее сообщалось о том, что детективы ГБР могут принудительно доставить Гонтареву на допрос. Суд дал разрешение детективам ГБР на соответствующие действия в отношении экс-главы Нацбанка.
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