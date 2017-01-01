"Угрожал застрелить": Прокуратура разыскивает бывшего нардепа

Бывший нардеп подозревается в избиении сельского головы села Плахтянка.

Прокуратура Киевской области расследует уголовное производство по заявлению сельского головы села Плахтянка Александра Сорочана о избиении бывшим нардепом Алексеем Скуратовским.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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“Подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения“ – говорится в сообщении

Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья

Ранее сообщалось о том, что нардеп предложил уменьшить зарплату народным избранникам. Гончаренко уверен, что хватит двух минималок.

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