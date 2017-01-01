Обыски в "Укрэнерго" завершены, полиция взялась за проверку квартир его руководства
Правоохранители проводят обыски в квартирах руководителей НЭК "Укрэнерго".
Об этом сообщается на сайте компании.
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Полиция работает в домах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании. Как передает пресс-служба компании, руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.
Разрешение на обыски выдал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад - 12 августа. Обыски связаны с уголовным производством, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года.
Поводом для обысков стало подозрение о вероятных нарушениях во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.
Как сообщалось нацполиция в четверг, 5 сентября, проводила обыски в офисе Национальной энергетической компании Укрэнерго.
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