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Обыски в "Укрэнерго" завершены, полиция взялась за проверку квартир его руководства

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Разрешение на обыски выдал Печерский райсуд Киева.
Обыски связаны с уголовным производством о сомнительных закупках
Обыски связаны с уголовным производством о сомнительных закупках
kp.ua

Правоохранители проводят обыски в квартирах руководителей НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщается на сайте компании.

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Полиция работает в домах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании. Как передает пресс-служба компании, руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.

Разрешение на обыски выдал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад - 12 августа. Обыски связаны с уголовным производством, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года.

Поводом для обысков стало подозрение о вероятных нарушениях во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. 

Как сообщалось нацполиция в четверг, 5 сентября, проводила обыски в офисе Национальной энергетической компании Укрэнерго.

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Теги: Укрэнерго, обыски, коррупция
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