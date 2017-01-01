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Разумков готов отправить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского

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Спикер считает нормальной практику подачи законопроектов в Европейскую комиссию за демократию через право.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков
 
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает идею направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные главой государства. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1 5 сентября.
 
"Если мы говорим о Венецианской комиссии – одно другому не мешает. И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссии, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы", - отметил Разумков.
 
 
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду семь законопроектов об изменениях в Конституцию, которые требуют голосования и направления для рассмотрения в Конституционный суд.

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Теги: Конституция, Верховная Рада, законопроекты, Венецианская комиссия, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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