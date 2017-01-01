Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем
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Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора
Об этом сообщает пресс-служба Генерально прокуратуры Украины.
“Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора“, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Виталий Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре.
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С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.
В 2014 году назначен заместителем Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность. Государственный советник юстиции 3 класса.
Как сообщалось в январе 2017 года, прокуратура закрыла дело против экс-замгенпрокурора Касько.
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