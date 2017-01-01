В Тростянце жители перекрыли трассу, протестуя против спиртзавода

Люди недовольны загрязнением окружающей среды, которое производит местный спиртзавод.

В пятницу, 6 сентября, жители Тростянца Винницкой области перекрыли движение автотранспорта на трассе государственного значения “Шпиков-Тульчин-Тростянец-Бершадь“ возле спиртзавода. Об этом сообщает “Depo.Винниця“.

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Своими действиями жители поселка протестуют против работы ГП “Тростянецкий спиртовый завод“, который систематически нарушает экологические стандарты.

Тростянчане требуют приезда областных служб и объяснений по поводу того, что спиртзавод продолжает использовать фильтрационные поля (бардо поля), хотя по этому поводу в отношении него имеются предписания экологической инспекции, а также судебные решения.

Напомним, в августе под Одессой перекрыли дорогу из-за подорожания проезда. Местный перевозчик поднял стоимость проезда с 10 до 12 гривен и отменил льготный проезд.

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