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Украинские заключенные вылетели из Москвы в Киев

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Украинский борт с заключенными уже находится в небе и в скором времени прилетит в Киев.
Самолет с украинцами уже в небе
Самолет с украинцами уже в небе
naukatv.ru

Самолет с гражданами Украины, которых Россия освободила в рамках обмена пленными, направляется в Киев. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Так, находясь в российском международном аэропорту Внуково, Тимошенко сообщил о том, что самолет с освобожденными украинскими гражданами вылетел и направляется в Украину.

"Встечайте", - написал он.

Ранее сообщалось, что российский борт с помилованными президентом Зеленским россиянами улетел из Борисполя.

Появилось видео российского самолета в Борисполе

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Теги: Украина-Россия, самолет, заключенные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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