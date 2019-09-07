Обнародован список освобожденных украинцев
В Офисе президента в субботу, 7 сентября, опубликовали список украинцев, которые были освобождены в рамках обмена с Россией.
- 1.Роман Сущенко
- 2. Олег Сенцов
- 3. Александр Кольченко
- 4. Владимир Балух
- 5. Станислав Клых
- 6. Николай Карпюк
- 7. Алексей Сизонович
- 8. Павел Гриб
- 9. Эдем Бекиров
- 10. Евгений Панов
- 11. Артур Панов
- 12. Роман Мокряк, командир МБАК Бердянск
- 13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик
- 14. Андрей Артеменко, старший комендор
- 15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
- 16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС
- 17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- 18. Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК Бердянск
- 19. Богдан Небылица, командир МБАК Никополь
- 20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
- 21. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик
- 22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- 23. Владислав Костышин, выпускник ИВМС
- 24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК Вышгород
- 25. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК Никополь
- 26.Олег Мельничук, командир рейдового буксира Яны Капу
- 27. Михаил Власюк, моторист-электрик
- 28. Виктор Беспальченко, комендор
- 29. Владимир Терещенко, комендор
- 30. Евгений Семидоцкий, марсовый
- 31. Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
- 32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона
- 33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК Смела 31-го дивизиона судов обеспечения
- 34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА Новая Каховка, 31-го дивизиона судов обеспечения.
- 35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.
Также появилась информация о приземлении в Москве российского борта с помилованными Зеленским россиянами.
Адвокат Валентин Рыбин опубликовал фото россиян.
Cмотрите фотогалерею: Обнародован список освобожденных украинцев
Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.
Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.
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