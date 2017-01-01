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СМИ: В Минске обсудят обмен по формуле "200 на 70"

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Обмен в формате "200 на 70" между Украиной и "ЛДНР" вынесут на обсуждение в Минске. Переговоры могут состоятся 18 сентября.
В Минске обсудят обмен пленными
В Минске обсудят обмен пленными

На встрече контактной группы в Минске 18 сентября обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и "ЛДНР" в формате "всех установленных на всех установленных", а именно "200 на 70". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

На встрече могут обсудить вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.

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Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Теги: Минск, сепаратисты, ДНР, ЛНР, переговоры в Минске, обмен пленными, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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