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Пленных моряков наградили и повысили в звании

Комментариев: 15
Моряки получили награды по прибытию в аэропорт Борисполь. Сейчас они проходят медосмотр в военном госпитале.
Моряки получили награды по прибытию в аэропорт Борисполь
Моряки получили награды по прибытию в аэропорт Борисполь
пресс-служба военно-морских сил Украины

Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины.

Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь.

"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.

"Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после жутких условий российских тюрем, после его завершения военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Теги: Украина-Россия, награды, моряки, украинские моряки, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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Мыкола    07.09.2019, 20:24
Оценка:  0
Мыкола
Все украинские СМИ в руках сами знаете кого. Вот они и вешают лапшу на уши лохов. А лохи с удовольствием ее не просто едят, а пожирают даже не задумываясь, кто эту лапшу им подсовывает и в чьих интересах эта лапша бесплатно раздается
Cowboychik    07.09.2019, 20:03
Оценка:  -2
Cowboychik
Сегодня опять бомбили ДНР. Твари вонючие....
ВыВсеВрети    07.09.2019, 20:09
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
тварей еще много там!...но все ответят!...и вдоль дороги...!!!...)))))))
сергей11    07.09.2019, 20:36
Оценка:  0
сергей11
Бомбили какую-то АБВГД? Горе.. А АБВГД твоя никого типа не бомбит. И ублюдков-цемахов не плодит.. Вот действительно, твари вонючие.
VSHIVANKA    07.09.2019, 19:55
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ ТУПЫ И УБОГИ.......))))
ЗА ЧТО НАГРАЖДАТЬ И ЧЕСТВОВАТЬ УКРОПНЫХ ЛОДОЧНИКОВ , ЕСЛИ ЗЕЛЬЦ САМ ЗАЯВЛЯЛ , ЧТО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.......))))
ВыВсеВрети    07.09.2019, 20:08
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДУРА!...ЭТО ТОЛЬКО НА РОСИИ ОТПРАВЛЯЛИ В СИБИРЬ ПОСЛЕ ПЛЕНА!...
И ДА, ДЫРКА ТЫ ПОПАЛА ПАЛЬЦЕМ В ОПУ, БУДУТ СИДЕТЬ, БУДУТ СИДЕТЬ-ВОНЯЛО ТЫ!!!...)))))))
ИДИ СИБИРЬ СПАСАЙ, ЧУМА УДМУРТСКАЯ!!!...)))))))
ПРЕСТУП НЫЕ ПРИКАЗЫ НА РОСИИ!!!...УБИВАТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ!
bertal    07.09.2019, 19:48
Оценка:  -1
bertal
Позор, эти "морячки" знали на что шли, а почему реальным защитникам сдерживающим сепаров на Донбассе в реальной войне, не дают таких наград? Награды им за что? за провокацию? Партия ЗЕдебилов
Ira0955    07.09.2019, 19:54
Оценка:  -4
Ira0955
ПНХ чмо ватное!!!
ПАТРИОТ    07.09.2019, 19:33
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Надо ещё каждому по квартире в центре Киева, мерседесу и по два раба из порохоботов!
сергей11    07.09.2019, 19:42
Оценка:  -2
сергей11
Нет, надо как в московии, где люди после плена просто исчезают. Навечно.
Ira0955    07.09.2019, 19:47
Оценка:  -3
Ira0955
Надо тебе ватному пыдору кол в сраку забить!)))
SergioS    07.09.2019, 19:28
Оценка:  -2
SergioS
А что там ватные выблядки? В тюрьму вселились?
Ira0955    07.09.2019, 19:23
Оценка:  -1
Ira0955
Герои моряки!!!! А вы ваташопые сосите болт))))
ПАТРИОТ    07.09.2019, 19:23
Оценка:  -5
ПАТРИОТ
А как же звание "Герой Украины" и депутатский майдан, ну, чтобы как с Савченко, по которой сокрушалась вся бандеровская мразь и рассказывала, как Надю голодом морят в России (правда Надя с избыточным весом в 20 кг оттуда вернулась, но кому это сейчас интересно)?
ПАТРИОТ    07.09.2019, 19:23
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
депутатский мандат, конечно, не майдан...
Ira0955    07.09.2019, 19:47
Оценка:  -2
Ira0955
Иди соси член пукиносос!)))
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