Пленных моряков наградили и повысили в звании

Моряки получили награды по прибытию в аэропорт Борисполь. Сейчас они проходят медосмотр в военном госпитале.

Моряки получили награды по прибытию в аэропорт Борисполь пресс-служба военно-морских сил Украины

Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины.

Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь.

"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.

"Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после жутких условий российских тюрем, после его завершения военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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