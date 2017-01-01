Банкам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспортам

Паспорт международного образца приравняли ко внутреннему паспорту. Отчество клиента, которое не указано в загранпаспорте, будут устанавливать по другим документам.

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной миграционной службы.

Так, паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили: в соответствии с законодательством, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Напомним, в июле изготовления биометрического загранпаспорта подорожало.

Ранее сообщалось, что украинцы за год оформили более четырех миллионов биометрических паспортов.

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