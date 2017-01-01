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Банкам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспортам

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Паспорт международного образца приравняли ко внутреннему паспорту. Отчество клиента, которое не указано в загранпаспорте, будут устанавливать по другим документам.
Банки будут обслуживать украинцев по загранпаспортам
Банки будут обслуживать украинцев по загранпаспортам
dmsu.gov.ua

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной миграционной службы.

Так, паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили: в соответствии с законодательством, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Напомним, в июле изготовления биометрического загранпаспорта подорожало.

Ранее сообщалось, что украинцы за год оформили более четырех миллионов биометрических паспортов.

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Теги: банки, Нацбанк, загранпаспорт
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Источник: korrespondent.net

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