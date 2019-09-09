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У Зе запланировали новый обмен пленными до конца года

Комментариев: 7
Команда президента работает над возможностью нового обмена как можно скорее.
Зеленский поставил задачу, чтобы новый обмен произошел очень быстро
Зеленский поставил задачу, чтобы новый обмен произошел очень быстро
Facebook Владимира Зеленского

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В команде Владимира Зеленского работают над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца 2019 года. Об этом помощник президента Андрей Ермак, который занимался последним обменом, заявил в интервью "УП".

"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", - пояснил он.

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Ранее Ермак также заверил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским происходят на равных.

 

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Теги: Зеленский, Путин, обмен, Украина, РФ, пленные, политзаключенные
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Комментариев (7)
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Хулиганка*    09.09.2019, 11:10
Оценка:  +1
Хулиганка*
интересное кино наблюдаю...кастрюли скорбят, что их херои вернулись домой (см. комменты ниже)
Woodbrother    09.09.2019, 11:00
Оценка:  -2
Woodbrother
Зачем так долго ждать. Обменять всех наших пленных на того же медведчука можно прямо сейчас.
Хулиганка*    09.09.2019, 10:49
Оценка:  +1
Хулиганка*
хорошее дело делает
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 10:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что на этот раз он сдаст?
Woodbrother    09.09.2019, 11:00
Оценка:  0
Woodbrother
Наверное Крым россии подарит официально в придачу с Донбассом и еще какими областями
всем_пока    09.09.2019, 11:36
Оценка:  0
всем_пока
"Сдаст" развязанную Порошенко Гражданскую войну.
Всё к этому и идёт.
Но до этого он начнет продавать ЗЕМЛЮ и концессирует ПОРЫ.
Если договорится с Уленькой о %, то и "лекарственный канабис"
всем_пока    09.09.2019, 11:37
Оценка:  0
всем_пока
концессия ПОРТОВ. Не взыщи - опечатка ;(
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