У Зе запланировали новый обмен пленными до конца года

Команда президента работает над возможностью нового обмена как можно скорее.

Зеленский поставил задачу, чтобы новый обмен произошел очень быстро Facebook Владимира Зеленского

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В команде Владимира Зеленского работают над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца 2019 года. Об этом помощник президента Андрей Ермак, который занимался последним обменом, заявил в интервью "УП".

"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", - пояснил он.

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Ранее Ермак также заверил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским происходят на равных.

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