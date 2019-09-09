У Зе запланировали новый обмен пленными до конца года
Команда президента работает над возможностью нового обмена как можно скорее.
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В команде Владимира Зеленского работают над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца 2019 года. Об этом помощник президента Андрей Ермак, который занимался последним обменом, заявил в интервью "УП".
"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", - пояснил он.
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Ранее Ермак также заверил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским происходят на равных.
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Всё к этому и идёт.
Но до этого он начнет продавать ЗЕМЛЮ и концессирует ПОРЫ.
Если договорится с Уленькой о %, то и "лекарственный канабис"