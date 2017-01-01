Стало известно, когда Зеленский посетит США

Встреча президента Украины с президентом США состоится в Вашингтоне.

Дата встречи Зеленского и Трмпа еще может уточняться Коллаж 24 канала

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября.

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Об этом журналистам в Киеве сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

“Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США“, - сказал Пристайко.

Также он добавил, что Зеленский примет участие в Генассамблее ООН.

Как сообщалось 6 сентября, в Госдепе прокомментировали обмен пленными между Украиной и РФ.

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