Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Запорожьем в колонне военной техники взорвался прицеп с топливом

Комментариев: 2
Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.
Инцидент причинил ущерб в крупных размерах
Инцидент причинил ущерб в крупных размерах
dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Читай также: На Ровенщине разорвало миномет: много раненых и погибших

По предварительным данным, военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.

“В прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони. В результате взрыва они были полностью уничтожены, это что повлекло ущерб в крупных размерах“, - отметили в ГБР.

Отмечается, что военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Как сообщалось 8 сентября, в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник - бронемашина придавила его к танку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: военные, взрыв, топливо, ВСУ, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    09.09.2019, 17:11
Оценка:  0
T-REX2
Путина з сирныкамы хотя бы сфоткали?
Сеемма    09.09.2019, 17:08
Оценка:  +1
Сеемма
10 т дизельного топлива уничтожены безвозвратно. Списать на основании акта.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь