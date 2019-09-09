Под Запорожьем в колонне военной техники взорвался прицеп с топливом

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По предварительным данным, военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.

“В прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони. В результате взрыва они были полностью уничтожены, это что повлекло ущерб в крупных размерах“, - отметили в ГБР.

Отмечается, что военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Как сообщалось 8 сентября, в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник - бронемашина придавила его к танку.

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