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Заместители главы ЦИК заработали в августе по полмиллиона гривен

Комментариев: 2
Известна зарплата сотрудников ЦИК за август 2019 года.
Слипачук с заместителем
Слипачук с заместителем
facebook ЦИК

Заработная плата сотрудников Центральной избирательной комиссии за август 2019 года превысила выплаты за парламентские выборы и составила до 438 тыс. гривен. Об этом передают Українські новини, ссылаясь на ответ секретариата ЦИК.

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Интересно, что среди 16 членов ЦИК самую низкую зарплату за прошлый месяц получила глава ведомства Татьяна Слипачук - 222 тысячи гривен.

Секретарь ведомства Наталья Бернацкая в августе заработала 257,2 тыс. гривен.

Сотрудники ЦИК из не руководящего состава получили от 232,2 тыс. до 274,5 тыс. гривен.

Ответ на запрос
Ответ на запрос
ukranews

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Самую большую зарплату получили заместители главы ЦИК Евгений Радченко и Олег Конопольский. Им выплатили 426,7 тыс. и 438,1 тыс. гривен зарплаты соответственно.

Внушительная сумма аргументируется тем, что одна из составляющих их зарплаты в августе - это почти 200 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Известны зарплаты членов ЦИК
Известны зарплаты членов ЦИК
ukranews

Напомним, оклад Баканова неизвестен, но в августе он заработал почти 60 тысяч. На журналистский запрос в СБУ ответили, что в августе глава ведомства заработал 57 тысяч, но сколько составляет его официальный оклад без доплат и надбавок, не уточнили.

 

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Теги: зарплата, глава ЦИК, Радченко, Слипачук, Конопольский
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Комментариев (2)
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Кайдаш    10.09.2019, 11:39
Оценка:  0
Кайдаш
Скромно, скромно..
Николай510    10.09.2019, 11:24
Оценка:  -1
Николай510
А как бы и где бы мне устроиться "заместителем главы ЦИК"? Дело пахнет керосином - всё тоже ворьё остаётся у власти, весьма жаль!
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