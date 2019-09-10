Заместители главы ЦИК заработали в августе по полмиллиона гривен

Известна зарплата сотрудников ЦИК за август 2019 года.

Заработная плата сотрудников Центральной избирательной комиссии за август 2019 года превысила выплаты за парламентские выборы и составила до 438 тыс. гривен. Об этом передают Українські новини, ссылаясь на ответ секретариата ЦИК.

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Интересно, что среди 16 членов ЦИК самую низкую зарплату за прошлый месяц получила глава ведомства Татьяна Слипачук - 222 тысячи гривен.

Секретарь ведомства Наталья Бернацкая в августе заработала 257,2 тыс. гривен.

Сотрудники ЦИК из не руководящего состава получили от 232,2 тыс. до 274,5 тыс. гривен.

Ответ на запрос ukranews

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Самую большую зарплату получили заместители главы ЦИК Евгений Радченко и Олег Конопольский. Им выплатили 426,7 тыс. и 438,1 тыс. гривен зарплаты соответственно.

Внушительная сумма аргументируется тем, что одна из составляющих их зарплаты в августе - это почти 200 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Известны зарплаты членов ЦИК ukranews

Напомним, оклад Баканова неизвестен, но в августе он заработал почти 60 тысяч. На журналистский запрос в СБУ ответили, что в августе глава ведомства заработал 57 тысяч, но сколько составляет его официальный оклад без доплат и надбавок, не уточнили.

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