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Дела всех украинских пенсионеров оцифруют – Пенсионный фонд

Комментариев: 3
ПФ Украины в сентябре создаст специальные подразделения оцифровки во всех областях.
Дела украинских пенсионеров оцифруют
Дела украинских пенсионеров оцифруют
depositphotos.com

В сентябре 2019 года Пенсионный фонд запустит в работу центры по оцифровке пенсионных дел во всех областях страны. На данный момент они работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщает УНН.

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“Укомплектованность указанных подразделений составляет 42,3%. Кроме того, в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии во всех регионах“, - отмечено в сообщении.

Проект Э-пенсия позволит назначать пенсии через веб-портал электронных услуг

Оцифровка документов включает три этапа: сканирование, экспорт, пакетное задание. Для этого все центры оборудуют высокотехнологичным оборудованием.

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“С этой целью центры ретроконверсии оснащаются скоростными сканерами для сканирования книг, прошитых документов размером до А3-формата включительно, возможностью работы без персонального компьютера, соответствующим программным обеспечением – подчеркнули в ПФУ.

Оцифровка пенсионных дел будет выполнена в рамках государственной программы Э-пенсия. Автоматизированная система позволит получать услуги ПФУ вне зависимости от места проживания через интернет или в любом отделении ФУ.

Ранее сообщалось о том, что ЗЕ-команда предлагает сократить рабочий день пенсионерам. Кроме того, в команде президента хотят разрешить выходить на пенсию по желанию.

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Теги: пенсия, Пенсионный фонд, оцифровка пенсионных дел, ретроконверсия
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    10.09.2019, 13:11
Оценка:  +1
krolikoff_net
ЗЕ клоун увеличил пенсию пенсионерам Израиля. Надеюсь избиратели его сейчас счастливы. Никто до такого не додумался. Только ЗЕ решительно позаботилсмя про израильских пенсов.
MNI1957    10.09.2019, 13:02
Оценка:  +1
MNI1957
Йух вам,а не пенсия
ПНХ    10.09.2019, 12:54
Оценка:  -3
ПНХ
эээээээээ......... пенсия?
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