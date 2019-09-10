Дела всех украинских пенсионеров оцифруют – Пенсионный фонд

ПФ Украины в сентябре создаст специальные подразделения оцифровки во всех областях.

В сентябре 2019 года Пенсионный фонд запустит в работу центры по оцифровке пенсионных дел во всех областях страны. На данный момент они работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщает УНН.

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“Укомплектованность указанных подразделений составляет 42,3%. Кроме того, в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии во всех регионах“, - отмечено в сообщении.

Проект Э-пенсия позволит назначать пенсии через веб-портал электронных услуг

Оцифровка документов включает три этапа: сканирование, экспорт, пакетное задание. Для этого все центры оборудуют высокотехнологичным оборудованием.

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“С этой целью центры ретроконверсии оснащаются скоростными сканерами для сканирования книг, прошитых документов размером до А3-формата включительно, возможностью работы без персонального компьютера, соответствующим программным обеспечением – подчеркнули в ПФУ.

Оцифровка пенсионных дел будет выполнена в рамках государственной программы Э-пенсия. Автоматизированная система позволит получать услуги ПФУ вне зависимости от места проживания через интернет или в любом отделении ФУ.

Ранее сообщалось о том, что ЗЕ-команда предлагает сократить рабочий день пенсионерам. Кроме того, в команде президента хотят разрешить выходить на пенсию по желанию.

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